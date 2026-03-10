У вересні 2025 року на МКП «Миколаївводоканал» розпочала свою діяльність Наглядова рада – колегіальний орган управління, створений для контролю ефективності, прозорості та стратегічного розвитку підприємства. Одним з її першочергових завдань є розробка та затвердження Стратегії підприємства на 2027–2030 роки.

Наглядова рада впевнена, що майбутнє критичної інфраструктури має базуватися на реальних потребах мешканців. Тож Наглядова рада МКП “Миколаївводоканал” запрошує містян взяти участь в опитуванні, яке може допомогти визначити пріоритети інвестицій та підвищити рівень довіри між “Миколаївводоканалом” і громадою.

Заповнення анкети займе лише кілька хвилин. Участь кожного — це реальний внесок у розвиток стабільного та якісного водопостачання та водовідведення міста.

Опитування анонімне.

Українська версія – за посиланням

Англійська версія – за посиланням

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці січня 2026 року Гендиректором «Миколаївводоканалу» став колишній гендиректор «Маріупольводоканалу» Геннадій Ізюмов