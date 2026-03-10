У січні – лютому 2026 року платники податків Миколаївщини забезпечили до пенсійного та соціальних фондів України понад 2,8 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), що на 13,8 відс., або на 341,6 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зростання надходжень з єдиного внеску відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, поліпшенню аналітичної роботи та сервісного обслуговуванню платників, а також завдяки проведенню цілеспрямованої роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиттю заходів з детінізації доходів та легалізації зайнятості населення.

Нагадаємо, що через несплату єдиного внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання пенсії за віком, інвалідністю та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

Тож, своєчасна сплата єдиного внеску гарантує громадянам достойне пенсійне забезпечення та інші виплати.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.