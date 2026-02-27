Історія мкрн. Тернівка у Миколаєві – це літопис про те, як на берегах р. Мокра Тернівка, що впадає в р. Інгул, розквітла болгарська громада, яка втекла від страху, щоб знайти свободу.

Саме в цьому середовищі, у родині механіка, у 1914 році народився майбутній геній суднобудування – Віктор (Христофор) Бузник, ім’я якого носить одна з вулиць Миколаєва та велике суховантажне судно, а на стінах рідного університету встановлено меморіальні дошки.

Відео створене в межах проєкту «Про що Миколаїв? Поліетнічний Південь», який відбувається за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна

Автор відео: Євген Цимбалюк

