Про це стало відомо після вечірнього засідання Енергетичного штабу, про роботу якого повідомив Денис Шмигаль.

-На жаль, внаслідок обстрілів мали аварійне відключення декількох високовольтних ліній. Для балансування системи довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації. Крім того, Укренерго ввело додаткові графіки обмежень по всій «дефіцитній» частині енергосистеми.

Цього тижня, у межах домовленостей, досягнутих під час міністерської зустрічі в Парижі, наші фахівці відвідують Словаччину, Австрію, Хорватію, щоб проінспектувати можливість отримання обладнання виведених з експлуатації ТЕЦ. Найближчим часом очікуємо також від партнерів понад 23 млн євро у Фонд підтримки енергетики, – повідомив міністр енергетики.