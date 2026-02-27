Кирило Буданов дав інтерв’ю ліванському виданню «Аль-Модон», яке так пояснило причину цієї розмови:

“У неділю, 22 лютого, виповнилося чотири роки з початку російського вторгнення в Україну після початку війни Росією у 2014 році. Щоб відзначити цю подію, Аль-Модон вирішив взяти інтерв’ю у високопосадовця України, близького до президента Володимира Зеленського. Українським чиновником, якому було доручено відповісти на запитання Аль-Модона, був керівник Офісу президента та колишній керівник розвідувальної служби Міністерства оборони генерал Кирило Буданов”.

ІншеТВ переклало для вас цю розмову без змін.

Ось текст інтерв’ю:

Російська війна проти України вже перевищила тривалість того, що Росія називає «Великою Вітчизняною війною» проти нацистської Німеччини. Війна проти нацизму завершилася його викоріненням з Німеччини. Чи зможе тривала війна України проти російської агресії нарешті викорінити більшовизм з Росії?

-Ми не використовуємо термін «Велика Вітчизняна війна»; це суто радянське визначення. Щодо вашого запитання, війна в Україні фактично триває вже 12 років — з 2014 року — що довше, ніж Перша та Друга світові війни разом узяті. Чи змінилася Росія за цей час? Звичайно, змінилася. Вона стала біднішою в усіх відношеннях: економічно, політично та демографічно. Єдине, що залишилося незмінним і незмінним, це імперські амбіції. Саме це потрібно повністю викорінити, щоб зробити Росію цивілізованою країною. Чи зможемо ми цього досягти? Це цілком можливо; справді, це наша мета. Але, на жаль, цього не буде досягнуто найближчим часом. Однак я впевнений, що ми зможемо досягти наших цілей, якщо не зараз, то найближчим часом.

Радянський варіант більшовизму впав, перш за все, через внутрішні фактори. Чи покладаєте ви якусь надію на внутрішньоросійські фактори щодо падіння нової версії більшовизму на чолі з КДБ?

-Зміна режимів у Росії не змінила її сутності. Незалежно від її нинішньої назви, її основна ідеологія не змінилася. Російська влада ніколи не ставила собі за мету покращити умови життя своїх громадян, чи то в царську епоху, чи в радянську епоху, чи в сучасну олігархічно-капіталістичну фазу.

Тому безглуздо говорити про більшовизм як про окремий етап російської історії. Загалом, політика нинішнього російського президента суттєво не відрізняється від політики царської чи радянської епох. Марно очікувати, що Росія знову зміниться через внутрішні фактори. Натомість, ми повинні створити умови, за яких Росія, як імперія, зникне. На її території мають виникнути кілька регіональних національних держав, кожна з яких турбуватиметься про добробут свого народу. Тільки тоді Україна, Європа та весь світ почуватимуться безпечніше.

Чи очікуєте ви, що складна економічна реальність та безпрецедентні санкції змусять Росію розпочати серйозні переговори зі Сполученими Штатами та Україною щодо припинення війни?

-Економічні санкції, накладені на Росію, повинні залишатися чинними навіть після завершення активних бойових дій. Будь-який інший сценарій лише сприятиме відновленню агресії. Росія не повинна мати змоги відновити свій економічний потенціал для відновлення свого арсеналу. Заморожені російські активи та більшість майбутніх прибутків мають бути використані для виплати репарацій та відновлення України.

На вашу думку, чи матеріалізувалися необхідні умови для припинення війни, і яке місце займає план Трампа за цих гіпотетичних обставин?

-З огляду на серйозні проблеми, що накопичилися в Росії практично в кожній сфері, та неможливість перемогти Україну на полі бою, настав час припинити війну. Чи усвідомлює це російське керівництво – це інше питання. Щодо участі Сполучених Штатів у мирному процесі, план Трампа вперше з початку війни дозволив обговорити встановлення справжнього миру.

Як ви вважаєте, Росія вважає план Трампа козирем у тристоронніх переговорах?

-Я не можу говорити за них. Все, що я можу сказати, це те, що російська переговорна команда розуміє, що вона буде змушена прийняти гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів, подобається їм це чи ні.

Як ви вважаєте, чи можливо, щоб фронт змістився на користь Росії, і щоб російська армія захопила ті українські території, на які претендує Кремль?

-Кремль не змінив своїх цілей у цій війні. Його метою є не конкретні регіони, а вся Україна. Наївно вважати, що Москва, захопивши деякі території без бою, відмовиться від своїх експансіоністських амбіцій. Тому єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни Росії не вдалося повністю окупувати жодної частини України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому.

Як Україна оцінює результати тристоронніх переговорів, і чи вважаєте ви, що є шанс завершити війну до наступного літа, як того хочуть американці?

-Я не чув, щоб наші американські партнери встановили якісь конкретні дати завершення війни. Поточні переговори – це дуже складний і багатогранний процес, і неможливо встановити якісь точні терміни їх завершення. Звичайно, ми робимо все можливе, щоб пришвидшити їх.

Чи вважаєте ви, що проведення президентських виборів можливе за умов гіпотетичного 60-денного припинення вогню? А якби вибори відбулися, чи балотувалися б ви на посаду президента проти Зеленського?

-Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо.

Чи впевнена Україна, що Європа продовжить надавати допомогу для продовження війни?

-Ми маємо абсолютну довіру до всіх наших союзників. Україна зараз служить щитом для Європи, захищаючи її від агресивних імперських амбіцій Росії. Тому їхні інвестиції в Україну для них є інвестицією у власну безпеку.

Яким ви бачите майбутнє відносин з Трампом?

-Америка є нашим союзником, незалежно від того, хто є президентом. У цьому сенсі Дональд Трамп продовжує фундаментальний підхід американської політики, спрямований на встановлення миру та стримування агресії. Ми вдячні йому за його зусилля, які дозволили розпочати мирні переговори.