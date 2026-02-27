26 лютого на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі в житловому секторі. Дві з них виникли в м. Миколаєві — на одній врятовано чоловіка.

Так, у квартирі одноповерхового багатоквартирного житлового будинку в Заводському районі міста горіло сміття та речі домашнього вжитку. Ланкою газодимозахисної служби з місця врятовано чоловіка 1983 р. н. Вогнеборці виявили його в одній із кімнат та винесли на свіже повітря. З опіками тіла постраждалого ушпиталено до медичного закладу. Пожежу рятувальники загасили на площі 10 кв. м.

У Корабельному районі горіла покрівля господарчої споруди. Тут площа пожежі склала 5 кв. м.

У с. Виноградний Яр Благодатненської ТГ Первомайського району горіла господарча споруда. Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 20 кв. м. Від вогню вдалось вберегти поруч розташований житловий будинок.

Загалом за добу від ДСНС до гасіння залучались 24 співробітники, 6 спецавтомобілів.