Слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Галиною Подзігун розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу до 42-річної місцевої мешканки, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Відповідно до матеріалів клопотання, жінка вирішила зайнятись діяльністю, пов'язаною з сутенерством.

Відповідно до матеріалів клопотання, жінка вирішила зайнятись діяльністю, пов’язаною з сутенерством. З цією метою вона підшукала та орендувала дві сауни в різних районах міста.

До цієї діяльності вона залучила адміністраторів для зазначених закладів, які мали отримувати замовлення, надавати вказівки повіям та отримувати грошові кошти за надані послуги.

Сама підозрювана здійснювала загальне керівництво, контролювала дотримання правил поведінки та заходів конспірації, підшукувала жінок, які будуть надавати послуги, надавала вказівки адміністраторам та розподіляла отримані кошти.

У судовому засіданні жінка визнала свою провину, просила застосувати стосовно неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 302 800 грн.

Клопотання стосовно інших учасниць провадження будуть розглянуті найближчим часом.

