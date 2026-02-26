Український скелетоніст Владислав Гераскевич 26 лютого у Верховній Раді закликав депутатів підтримати позбавлення Сергія Бубки звання Героя України через його, за словами Гераскевича, співпрацю з окупантами та допуск російських прапорів у очолюваній ним організації.

Про це свідчить трансляція Верховної Ради, передає Українські новини.

На засіданні він приніс “шолом памʼяті” з портретами загиблих українських спортсменів і звернув увагу на низьку присутність парламентарів.

“Я тут виступаю вперше, але відчуваю, що уже переміг деяких ваших колег за показником відвідування пленарних засідань”, — пожартував він.

Чому Гераскевич хоче позбавити Бубку звання Героя України

Гераскевич також підкреслив необхідність обʼєднання навколо України та закликав накласти санкції на спортсмена Сергія Бубку, щоб позбавити його звання Героя України.

“Людина системно знищує Україну, торгує з окупантами, допускає російські прапори в організації, яку очолює. Людина справді підігрує Росії, і коли він носить звання Героя України, яке здобувається зараз посмертно, — це неприпустимо. З цим ми маємо боротися, тому закликаю також посприяти тому, щоб пан Бубка був позбавлений цієї нагороди шляхом накладення на нього санкцій”, — сказав Гераскевич.

Раніше скелетоніста дискваліфікували з першого заїзду на Олімпійських іграх в Італії через використання цього ж “шолома памʼяті”.

Хто такий Сергій Бубка

Сергій Бубка — видатний український та радянський стрибун із жердиною, Олімпійський чемпіон 1988 року, багаторазовий чемпіон світу та Європи, рекордсмен світу 35 разів. З 2005 до 2022 року очолював Національний олімпійський комітет України. Він має численні державні нагороди, серед яких звання Героя України (2001), ордени “За заслуги” та князя Ярослава Мудрого.

Попри спортивні досягнення, Бубку критикують через бізнес-діяльність на окупованих територіях Донбасу. За даними Bihus.Info, він є співвласником компаній, які працюють у Росії та на окупованій території Донецької області, зокрема ТОВ “Монблан”, що займається торгівлею нафтопродуктами. За цим фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 111-2 КК України (“пособництво державі-агресору”).

Через цей скандал у селі Іжевка Донецької області вулицю Сергія Бубки перейменували на вулицю Василя Стуса.