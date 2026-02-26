Група Нафтогаз у співпраці з литовським державним енергетичним холдингом Ignitis Group забезпечить постачання до України 90 млн кубів скрапленого природного газу.

Поставка здійснюватиметься через литовський термінал у Клайпеді впродовж лютого та березня цього року.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України з посиланням на Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра енергетики України Дениса Шмигаля, передає Інше ТВ.

«У нинішніх умовах, коли росія практично в щоденному режимі атакує нашу енергетичну та газову інфраструктуру, надзвичайно важливо диверсифікувати маршрути постачання та посилювати енергетичну безпеку, щоб за будь-яких умов гарантувати стабільне газопостачання для споживачів», – заявив Перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Як відзначає Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюна, Литовська Республіка знайшла способи ефективніше використовувати наявну інфраструктуру та якнайшвидше надати реальну підтримку людям в Україні.

«Термінал СПГ у Клайпеді є одним із найбільш активно використовуваних у Європі. Завдяки йому ми можемо сприяти надійному постачанню газу та зміцнювати енергетичну безпеку наших партнерів в Україні», – заявив Жигімантас Вайчюна.

Денис Шмигаль також повідомив, що Україна продовжує працювати над розвитком регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикальним газовим коридором.

«Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним із енергетичних хабів регіону», – зазначив очільник Міненерго.

Як повідомляло Інше ТВ, Нафтогаз вперше постачає скраплений газ через термінал в Німеччині