Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє: у січні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 401,6 тис. грн транспортного податку.

Основна сума сплаченого податку, а саме 285,5 тис. грн, перерахована власниками авто – фізичними особами. Внесок у сплату транспортного податку від юридичних осіб склав 116,1 тис. гривень.

Нагадуємо, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування. Звертаємо увагу, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не менше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України, зокрема:

фізичними особами – протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення;

юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Транспортний податок – одне з джерел наповнення місцевих бюджетів, адже він повністю залишається у розпорядженні місцевих громад.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.