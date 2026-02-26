Керівник одного із підприємств Дніпропетровської області уклав з підприємством Мигіївської громади Миколаївщини договір про поставку обладнання та комплектуючих до нього для промислового комплексу. Після отримання коштів від замовника фігурант перерахував їх на підконтрольні рахунки та розпорядився на власний розсуд.

Викрили протиправну діяльність зловмисника поліцейські Первомайського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом Первомайської окружної прокуратури.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що в січні 2025 року 41-річний керівник фірми з Дніпропетровщини уклав прямий договір з підприємством, розташованим на території Мигіївської громади Первомайського району, на поставку обладнання та комплектуючих до нього для промислового комплексу зернових культур, завідомо маючи умисел не постачати товар та отримати для себе неправомірну вигоду.

Після підписання договору на рахунок підприємства-постачальника надійшли кошти від замовника. Маючи доступ до фінансових ресурсів та використовуючи службове становище, зловмисник підписав платіжні доручення, на підставі яких майже 460 тисяч гривень були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств і приватних осіб, оформлених на його близьких родичів. Своїми діями зловмисник завдав підприємству-замовнику збитків на суму майже 460 тисяч гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили підприємцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Йому загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

