Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 612,9 млрд грн, що приблизно на 234,6 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2026 року:

вклади у національній валюті – 1057,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті – 555,1 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,6%. Сума їх вкладів склала 187,8 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 лютого 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Розмір вкладу, грн. Вклади, % Сума вкладів, % до 10 грн. 39,99 0,00 від 10 до 200 000 грн. 57,98 26,58 від 200 000 до 600 000 грн. 1,38 20,93 від 600 000 до 1 000 000 грн. 0,31 10,48 від 1 000 000 до 2 000 000 грн. 0,21 12,71 від 2 000 000 до 4 000 000 грн. 0,09 10,47 від 4 000 000 до 5 000 000 грн. 0,01 2,76 понад 5 000 000 грн. 0,03 16,07 Всього 100,00 100,00

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:

Дата Частка вкладів до запитання, % Частка строкових вкладів, % у т.ч. за строками до погашення, % до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 місяців до року більше року 01.02.2026 70,43 29,57 17,61 7,41 3,85 0,70

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 лютого 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 60 банків.