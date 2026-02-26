Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 612,9 млрд грн, що приблизно на 234,6 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2026 року:
- вклади у національній валюті – 1057,8 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті – 555,1 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,6%. Сума їх вкладів склала 187,8 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
На 1 лютого 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:
|Розмір вкладу, грн.
|Вклади, %
|Сума вкладів, %
|до 10 грн.
|39,99
|0,00
|від 10 до 200 000 грн.
|57,98
|26,58
|від 200 000 до 600 000 грн.
|1,38
|20,93
|від 600 000 до 1 000 000 грн.
|0,31
|10,48
|від 1 000 000 до 2 000 000 грн.
|0,21
|12,71
|від 2 000 000 до 4 000 000 грн.
|0,09
|10,47
|від 4 000 000 до 5 000 000 грн.
|0,01
|2,76
|понад 5 000 000 грн.
|0,03
|16,07
|Всього
|100,00
|100,00
Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:
Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:
|Дата
|Частка вкладів до запитання, %
|Частка строкових вкладів, %
|у т.ч. за строками до погашення, %
|до 3 місяців
|від 3 до 6 місяців
|від 6 місяців до року
|більше року
|01.02.2026
|70,43
|29,57
|17,61
|7,41
|3,85
|0,70
Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 лютого 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 60 банків.