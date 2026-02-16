На початку лютого до Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що вночі невідомі проникли до його кавʼярні та викрали з каси майже 12 тисяч гривень.

Правоохоронці розпочали комплекс слідчих та оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в результаті слідчі та оперуповноважені райвідділу поліції за участі оперативників та фахівців кримінального аналізу обласного главку поліції встановили особи крадіїв. Ними виявились 30-річний військовослужбовець, який самовільно залишив частину, та його 33-річна подруга, мешканка сусідньої Одеської області, які мають кримінальний досвід та відбували покарання за вчинення низки злочинів, у тому числі майнових та проти життя і здоров’я особи.

Поліцейські зʼясували, що 11 лютого зловмисники знову приїхали до райцентру та винайняли номер в місцевому готелі. Вночі 12 лютого вони здійснили ще крадіжку з місцевого кафе, скориставшись заздалегідь приготовленим інструментом для відкриття вікон та дверей. З закладів вони викрали гроші в загальній сумі майже 19 тисяч гривень та два планшети.

Під час спецоперації за участі слідчих і оперуповноважених Первомайського райвідділу поліції, оперативників карного розшуку та фахівців кримінального аналізу обласного главку поліції, за силової підтримки спецпризначенців пару зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час особистого обшуку у затриманих крім викрадених грошей і гаджетів поліцейські виявили та вилучили дві бойові гранати, два ножі, монтувальний лом, викрутку, плоскогубці, кусачки, балаклави та рукавички.

За процесуального керівництва Первомайського відділу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану» та ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкціями статей передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Поліцейські перевіряють причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів на території Первомайська та Миколаєва.

Досудове розслідування триває.

