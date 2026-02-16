На Зимовій Олімпіаді 2026 спортсмени в Олімпійському селищі спортсменів годують пастою у формі знаменитих олімпійських кілець. Фото з унікальною стравою миттєво стали популярними в Instagram та інших соцмережах.

Ідея спеціальної пасти була анонсована Міжнародним олімпійським комітетом ще у жовтні 2025 року. Виготовлена італійськими майстрами, вона подавалася з різними соусами — марінара, масляним, м’ясним — і щедро посипалася пармезаном, пишуть Українські новини.

На знімках спортсмени з Франції, Великої Британії, Італії та України тримають тарілки з обмеженим випуском страви. Фанати миттєво почали коментувати: дехто жартома назвав її “RINGatoni”, інші цікавилися, де можна купити таку пасту.

Однак для ширшої публіки ця паста недоступна — її готують лише для учасників Ігор.

Але навряд чи її так мало, що під час олімпіади з’їдять всю. Скоріше за все, залишки таки пустять у продаж – для поціновувачів такого ексклюзиву.