На сьогоднішньому енергетичному селекторі під головуванням Президента України Володимира Зеленського було проаналізовано наслідки сьогоднішнього нічного удару та надано доручення щодо додаткових заходів захисту енергетики.

«Провів селектор по ситуації в областях нашої країни. Був звіт по наслідках нічного удару – росіяни застосували ракети проти об’єктів нашої енергетики. ППО відпрацювала. Навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно – як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну. Дякую всім, хто підтримує нас у цьому.

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару», – зокрема зазначив Президент.

Також голова держави доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла.

«Цими днями на полях конференції в Мюнхені ми говорили з частиною партнерів саме про енергетику, і протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості. Працюємо й для прискорення постачання ракет для ППО – це незмінний пріоритет. Завдання всіх відповідних інституцій нашої держави – прискорювати партнерів із ППО», – додав Володимир Зеленський.

