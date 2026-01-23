22 січня на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у м. Миколаєві горіла літня кухня на території приватного домоволодіння. Вогнеборці загасили пожежу на площі 10 кв. м.

У с. Мурахівка Березнегуватської громади Баштанського району виникло займання житлового будинку. Площа горіння склала 5 кв. м.

У с. Казанка Казанківської громади Баштанщини горів приватний будинок. Силами чергових караулів підрозділів ДСНС пожежу ліквідовано на площі 120 кв. м.

Загалом за добу до гасіння залучались 28 співробітників, 8 спецавтомобілів.

