Під час надзвичайної ситуації в енергетиці дбайте про базову готовність, радить МВС і конкретизує, що саме треба зробити. Не дуже оптимістично це все звучить, але краще знати.

Рекомендуємо зробити вдома запас на 3-5 діб:

▫️ Питної та технічної води

▫️ Продуктів тривалого зберігання

▫️ Необхідних медикаментів

Першочергово підготуйте валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та необхідна кількість готівки.

Перевірте рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального.

Не забудьте про домашніх улюбленців – забезпечте для них запас корму.

Будьте готові до посилених заходів безпеки: слідкуйте за повідомленнями влади, подбайте про безпеку дітей і обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби.

Під час перебоїв з тепло- та енергопостачанням дотримуйтеся базових правил обігріву оселі. Докладно про них розповідали раніше.

Зокрема, не намагайтеся обігріти всю квартиру – перебувайте в одній, бажано найменшій кімнаті. Одягайтеся у кілька шарів, використовуйте грілки та підтримуйте легку фізичну активність.

Якщо вам потрібна допомога, консультація чи інформація про найближче укриття/Пункт Незламності – телефонуйте 112.

Без мобільного звʼязку? Підключайтеся до Wi-Fi та звертайтесь до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.