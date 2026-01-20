Миколаїв продовжують підтримувати друзі.

Днями місту з Німеччини передали допомогу для медиків і дітей. Її привезла Марія Максимців разом з українською громадою при парафії Святого Володимира в Ганновері.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді з посиланням на міського голову Олексанра Сєнкевича, передає Інше ТВ.

З Ганновера Миколаєву передали автомобіль швидкої медичної допомоги, 2 апарати ультразвукової діагностики, перев’язувальні матеріали та термоковдри. А для дітей – приємні подарунки.

Як повідомляло Інше ТВ, у грудні 2025 року муніципалітет Ганновера передав комп’ютерну техніку та інше важливе обладнання.