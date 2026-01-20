Румунія збільшить кількість військовослужбовців в районах, що межують Україною, з огляду на загрозу дронів. Про це заявив румунський міністр оборони Раду Міруце, повідомляє місцевий телеканал Digi24, пише Кореспондент.

Він зауважив, що було зафіксовано щонайменше 14 випадків, коли російські дрони вторглися в повітряний простір Румунії.

Міністерство національної оборони країни протягом останніх місяців перекинуло на кордон з Україною все більше військ і сучаснішу військову техніку. Залежно від рівня небезпеки, в майбутньому в цей район можуть перекинути ще більше військ, запевнив Міруце.

Військові розміщують сили так, щоб знизити ймовірність падіння дронів у населених пунктах, проте ризик падіння все ще є, додав урядовець.

Останній серйозний інцидент стався наприкінці минулого тижня. Армія дізналася від жінки, що російський дрон впав у дворі в повіті Вранча – майже 200 кілометрів від кордону з Україною.

Літальний апарат не був виявлений радарами армії, тому влада не знає, коли дрон упав.

За словами Міруце, йому подеколи кцлька разів за ніч приходять повідомлення про повітряну тривогу. Під час деяких з них приймається рішення про підйом винищувачів F-16.