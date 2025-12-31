Одеса зараз у складній ситуації через постійні атаки російських терористів на критичну інфраструктуру електропостачання. Через це в місті тимчасово не курсує електротранспорт.

Тож Миколаїв допоміг сусідам – відправив комунальні автобуси.

Про це 31 грудня повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

«Сьогодні Миколаїв направив до Одеси п’ять наших автобусів, щоб хоча б частково допомогти з пасажирськими перевезеннями. До підтримки долучаються й інші міста України.

Розумію, що через це можливі незначні зміни в графіках транспорту в Миколаєві. Прошу поставитися з терпінням і розумінням.

Україна єдина. Пліч-о-пліч тримаємося разом», – написав на своєму телеграм-каналі мер.

