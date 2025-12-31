Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк підбив підсумки року, що минає, і Службі є чим похвалитися – операція «Павутина», вражена субмарина і втретє похитнули Кримській міст.

Про це йдеться у привітанні Василя Малюка з Новим 2026 роком, передає Інше ТВ.

«Шановні українці! Друзі, колеги та побратими!

Разом ми пройшли іще один воєнний рік. Рік витримки, відповідальності та боротьби. Сотні складних викликів і випробувань, та водночас і приголомшливих результатів, які стали можливими завдяки професіоналізму співробітників Служби безпеки України.

2025 рік – це унікальна спецоперація «Павутина» і ураження 41 літака стратегічної авіації рф. Рік, коли ми дотягнулися до рашистів навіть під водою: від підводного вибуху втретє похитнувся Кримський міст, а російська субмарина була уражена Службою прямо в порту Новоросійськ. Це рік системних ударів по ворожій інфраструктурі, що забезпечує війну, та бойових «санкцій» СБУ проти тіньового флоту рф.

Це 12 місяців відчайдушної боротьби на лінії бойового зіткнення, де наші бійці перетворюють техніку окупантів на брухт. І традиційно демонструють у цьому високий результат: кожен шостий танк, уражений Силами оборони України, – на рахунку саме СБУ!

365 днів протистояння загарбникам на внутрішньому фронті, де наші співробітники не дозволили розхитати ситуацію всередині країни. Служба робила все, аби запобігати терактам й диверсіям, масово викривала ворожих агентів та зрадників.

Рашисти хотіли пробити нашу оборону на полі бою і всередині держави. Втім, ми не дозволили їм це зробити. Навпаки, перегравали окупантів на їхній території. Завдавали ударів там, де вони очікували найменше.

Цей рік продемонстрував усю силу українського характеру. Бо для українців воля – не абстрактне поняття. Вона є частиною нашої ідентичності. Тому, з Богом у серці та з вірою у світле майбутнє, ми продовжимо нашу боротьбу.

У різдвяні та новорічні свята часто загадують бажання. Мета українців – сталий та справедливий мир. І ми зробимо все, щоб його забезпечити.

Бажаю всім нам міцності, витримки та звитяги!», – йдеться в привітанні Василя Малюка.

