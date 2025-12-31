Під головуванням Премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко відбулася підсумкова нарада за участі очільників обласних військових адміністрацій та представників профільних міністерств.

У заході взяв участь начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. На нараді підбили підсумки роботи регіонів у 2025 році та визначили пріоритети на 2026 рік, поінформували в пресслужбі Миколаївської ОВА.

У 2025 році Миколаївська область зосередилася на підтримці Сил безпеки і оборони, ветеранів та їх родин, допомозі внутрішньо переміщеним особам, забезпеченні економічної стійкості регіону та відновленні критичної інфраструктури. За рік область демонструє зростання ключових соціально-економічних показників і реалізацію масштабних державних та міжнародних проєктів.

Ключові результати 2025 року

Підтримка Сил безпеки та оборони

У 2025 році на підтримку Сил безпеки та оборони спрямовано понад 870 млн грн.

•⁠ ⁠з обласного бюджету – понад 242 млн грн,

•⁠ ⁠з бюджетів територіальних громад – понад 629 млн грн.

Підтримка ветеранів та їхніх родин

На заходи підтримки ветеранів у 2025 році спрямовано 196,71 млн грн:

•⁠ з обласного бюджету – 39,36 млн грн;

•⁠ з місцевих бюджетів – 157,35 млн грн.

Функціонують 11 ветеранських просторів, працюють 88 фахівців із супроводу ветеранів.

Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

У 2025 році реалізовано такі заходи підтримки ВПО:

•⁠ 47 млн грн – на житлові рішення для ВПО;

•⁠ 45 млн грн – на встановлення 75 модульних будинків у громадах області;

•⁠ 26 модульних будинків у Доманівській та Кривоозерській громадах надано за підтримки Королівства Данія;

•⁠ у 2026 році заплановано залучення ще 50 модульних будинків.

Зростання зайнятості та економіки

Кількість робочих місць у регіоні зросла на 4,7% – це +11 566 осіб.

Податкові надходження зросли на 29,2% і склали понад 14 млрд грн за 10 місяців 2025 року.

Підтримка бізнесу

Фінансова підтримка бізнесу з обласного бюджету зросла на 50% – до 10 млн грн, кількість отримувачів – 51 суб’єкт.

Миколаївщина посіла 1 місце в Україні за програмою компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки – 92,88 млн грн за 266 заявками.

Інфраструктура та відновлення

За кошти державного бюджету реалізуються масштабні інфраструктурні проєкти:

•⁠ завершено будівництво водогону загальною вартістю 6,3 млрд грн.

•⁠ будівництво нових очисних споруд м. Миколаєва

– будівельна готовність: 83%;

– вартість: 925,8 млн грн;

– прогнозний термін завершення – І квартал 2026 року.

Енергонезалежність та сталість зв’язку

•⁠ 82 найважливіші об’єкти критичної інфраструктури забезпечено додатковим інженерним захистом;

•⁠ введено в експлуатацію 69,8 МВт нових генеруючих потужностей;

•⁠ 100% базових станцій мобільного зв’язку забезпечені резервним живленням.

Медицина

• Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня – 100 млн грн на IV чергу реконструкції;

• Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 50 млн грн на капітальний ремонт реабілітаційного відділення;

•КНП «Вознесенський МЦ ПМСД» – 35,8 млн грн, виконано 97% робіт;

• 24 заклади обладнані сонячними електростанціями;

• встановлено 17 блочно-модульних котелень, ще 6 у підготовці;

• введено МРТ та комп’ютерний томограф в обласних лікарнях;

• уперше проведено забір донорських органів для трансплантації.

Укриття

На будівництво та облаштування укриттів спрямовано понад 596 млн грн, зокрема 409 млн грн з державного та 187 млн грн з місцевих бюджетів. Ще 18 укриттів облаштовано за кошти благодійних організацій.

Освіта

У 2025 році в області реалізовано комплекс заходів з розвитку освіти, зокрема:

•⁠ 100% використання субвенції на шкільні автобуси (закуплено 19 одиниць);

•⁠ 183,9 млн грн – укриття у закладах освіти;

•⁠ реалізується 10 проєктів модернізації харчоблоків.

Безбар’єрність

У 2025 році на заходи з безбар’єрності у Миколаївській області витрачено понад 123,6 млн грн, з них 59,1 млн грн – з обласного бюджету та 64,5 млн грн – з місцевих бюджетів.

У рамках цих коштів:

•⁠ облаштовано 120 об’єктів з безбар’єрним доступом (адміністративні будівлі, заклади освіти та охорони здоров’я);

•⁠ проведено навчання 150 фахівців із питань інклюзивності та доступності;

•⁠ придбано 35 спеціалізованих транспортних засобів для осіб з інвалідністю.

Як зазначив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, у 2026 році область зосередиться на посиленні обороноздатності, підтримці людей та відновленні регіону.

«Наше головне завдання – вистояти, підтримати військових і ветеранів, забезпечити стабільність громад та створити умови для відновлення й розвитку Миколаївщини», – наголосив він.

Пріоритетні напрями роботи 2026 року

Підтримка Сил безпеки і оборони України

Підтримка ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин

Відновлення та розвиток критичної інфраструктури

Економічна стійкість та розвиток підприємництва

Міжнародне партнерство та відновлення за підтримки донорів

Підтримка внутрішньо переміщених осіб Як повідомляло Інше ТВ, З початку повномасштабного вторгнення Миколаївщина спрямувала на допомогу ЗСУ 3,3 млрд.грн. – Кім