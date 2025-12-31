В ніч на 1 січня 2026 року набуває чинності оновлений графік погодинних відключень.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго», передає Інше ТВ.

«Важливо! В раніше діючий документ були внесені поодинокі зміни, тобто є незначна вірогідність того, що Ваша адреса тепер підпадає під знеструмлення або ж у Вас могла змінитися прив’язка до підчерги ГПВ.

Дані за посиланням off.energy.mk.ua вже актуалізовано. За можливості, будь ласка, перевірте свою адресу. Також за даним посиланням ви можете знайти актуальну інформацію про поточну дію ГПВ», – мовиться в повідомленні.