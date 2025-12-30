29 грудня та в ніч проти 30-го на території Миколаївщини зареєстровано дві пожежі в житловому секторі в Баштанському районі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у м. Баштанка горіла покрівля житлового будинку. Попередня причина займання — коротке замкнення електромережі. Його до прибуття підрозділу ДСНС встиг загасити власник на незначній площі.

У м. Снігурівка в підвальному приміщенні двоповерхового багатоквартирного житлового будинку горіли речі домашнього вжитку. Пожежу площею 30 кв. м ліквідували місцеві вогнеборці.

Загалом від ДСНС залучались 8 співробітників, 2 спецавтомобіля.

Як повідомляло Інше ТВ, З трьох пожеж за позаминулу добу на Миколаївщині дві було в обласному центрі