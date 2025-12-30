Універсальний рецепт, який не потребує особливих вмінь чи дорогих продуктів, запропонувала народна фуд-блогерка з Одещини, яка ділиться своїми вміннями на каналі LOZOVSKI.
-Цей закусочний пиріг з цибулею готую для ситних перекусів, пікніків і на роботу. За бажанням, можна красиво подати і на святковий стіл. Пісочне тісто і соковита начинка — це дуже поживний пиріг.
Отже дивіться, як це робиться, а якщо сподобалось, лишайте собі в закладках цей рецепт.
Смачний пиріг з цибулею і сирками
Рецепт:
200г. вершкового масла
300г. просіяного борошна вищого сорту
6 столових ложок сметани 20%
1 чайна ложка соди і оцту 9%
4 плавлені сирки
6 цибулин
4 яйця
сіль, перець, кріп за смаком.
Випікати 30-35 хв. 180°С.