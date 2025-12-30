Універсальний рецепт, який не потребує особливих вмінь чи дорогих продуктів, запропонувала народна фуд-блогерка з Одещини, яка ділиться своїми вміннями на каналі LOZOVSKI.

-Цей закусочний пиріг з цибулею готую для ситних перекусів, пікніків і на роботу. За бажанням, можна красиво подати і на святковий стіл. Пісочне тісто і соковита начинка — це дуже поживний пиріг.

Отже дивіться, як це робиться, а якщо сподобалось, лишайте собі в закладках цей рецепт.

Смачний пиріг з цибулею і сирками

Рецепт:

200г. вершкового масла

300г. просіяного борошна вищого сорту

6 столових ложок сметани 20%

1 чайна ложка соди і оцту 9%

4 плавлені сирки

6 цибулин

4 яйця

сіль, перець, кріп за смаком.

Випікати 30-35 хв. 180°С.