Подія сталась вчора, 26 грудня, близько 13:40 поблизу Снігурівки.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

У результаті зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo, за кермом якого перебував 53-річний водій, та Ford Galaxy, під керуванням 42-річного чоловіка, від отриманих травм на місці події загинув 37-річний пасажир Chevrolet Aveo, ще один пасажир цієї ж авто, 49-річний чоловік, помер у медичному закладі. Також зазнали травм різного ступеня тяжкості ще два пасажири 28 і 37 років та водій Chevrolet Aveo. Нині вони перебувають у лікарні.

Керманича автомобіля Chevrolet Aveo слідчі поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Водію загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.