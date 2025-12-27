Зі Сполученими штатами у межах “мирного плану” обговорюється великий блок щодо відновлення України, де йдеться про залучення 700-800 млрд доларів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами, передає Кореспондент.

За словами Зеленського, триває робота над “дорожньою картою процвітання України” до 2040 року, що відображатиме бачення України і США.

“Там головні аспекти і напрямки – це наші національні цілі. Там і очікування тривалості життя, повернення біженців, це ВВП на душу населення, це нові робочі місця. Це також безпекові гарантії, напрямок доступу до ринків та вступ до Європейського Союзу. В нас є цілі та стратегії макроекономічної стабільності… Ми розраховуємо ще на нам потрібні на відбудову десь 700-800 млрд. Є стратегія на більшу суму, але я поки що не хочу про це детальніше говорити”, – зазначив президент.

Він додав, що обговорюється створення спільно зі США декількох фондів для реалізації цих задумів.

“Буде Фонд відбудови України, буде Суверенна інвестиційна платформа України, буде Фонд розвитку України, Фонд зростання та можливостей України. І ми плануємо, щоб у нас був американсько-український інвестиційний фонд відбудови. А також проговорюють групи питання Фонду людського капіталу та підтримки повернення”, – сказав Зеленський.