У суботу, 27 грудня, НАБУ та САП заявили про викриття чергової злочинної схеми, в рамках якої народні депутати на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Zn.ua із джерел у правоохоронних органах та фракції «Слуга народу» дізналося імена парламентарів, які фігурують у справі.

Так, підозри отримали Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. Офіс останнього, як раніше повідомлялося, НАБУ прослуховувало, саме там «слуги» отримували свої конверти з грошима. Всім трьом повідомили про підозри за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Водночас, як повідомили джерела, Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в «Кварталі 95» як Юзік, встиг виїхати з України. Тоді як секретаря фракції Тараса Мельничука допитують.

Видання також повідомляє, що завдяки прослуховуванню в офісі депутата-“слуги” Юрія Кісєля НАБУ змогло зафіксувати його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, але й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для Банкової. Джерела видання розповіли, що детективи вийшли на “касове вікно”, де депутати СН отримували тіньові виплати.

Справу про це НАБУ розслідувало ще коли його директором був Артем Ситник. Тоді депутат Антон Поляков повідомив, що депутатам партії платять зарплати в конвертах: по 5 тисяч доларів — звичайним парламентарям, і по 10-15 тисяч — головам та заступникам голів комітетів. Через деякий час НАБУ вибило з гри касира оборудки — Олександра Трухіна.