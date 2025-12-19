У четвер, 18 грудня, керівник Первомайської окружної прокуратури Максим Митрофанов, як старший групи прокурорів, взяв участь у судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, у період з лютого 2024 року по грудень 2025 року 60-річний чоловік, мешканець Кривоозерської громади, перебуваючи у будинку своєї знайомої, неодноразово вчиняв розпусні дії сексуального характеру щодо її 14-річної доньки.

Суд підтримав позицію прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом ВП № 3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.