Законом України про “посилення мобілізації” передбачалося заохочення для військових у вигляді компенсації 50% першого внеску за програмою єОселя, а також додатково компенсація у 100 тис. гривень після першого року військової служби, та ще 100 тис. гривень після другого. Водночас, у Міністерстві фінансів України у відповідь на запит УНН повідомили, що наразі даний порядок не розроблено.

Відповідно до закону України №3633-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, військовим у разі укладання першого мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом по програмі єОселя та додатково 100 тис. гривень після першого року військової служби, та ще 100 тис. гривень після другого.

У законі вказується, що компенсація надається військовослужбовцю лише один раз протягом усього часу проходження ним військової служби.

Порядок та умови надання військовослужбовцям такої компенсації визначаються Кабінетом міністрів України – зазначається в законі.

Проте, у Міністерстві фінансів України у відповідь на запит УНН повідомили, що “проєкту Порядку та умов надання компенсації військовослужбовцям у разі укладення першого контракту 50 відсотків першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” доступного іпотечного кредитування громадян України, та додатково 100 тис. гривень після першого року військової служби і ще 100 тис. гривень після другого, головним розробником якого відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 № 12375/1/1-24 визначено Мінекономіки, на розгляд до Мінфіну не надходило”.