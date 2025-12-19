У січні – листопаді 2025 року до місцевих бюджетів мобілізовано земельного податку та орендної плати за землю у сумі майже 1,1 млрд грн, (питома вага – 10,3 відс.), що на 18,6 відс., або на 166,6 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

Зокрема, від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло плати за землю у сумі 775,1 млн грн, від фізичних осіб та громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки – 287,7 млн гривень.

Плата за землю є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць Миколаївщини та традиційно залишається у трійці лідерів податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Податківцями Миколаївщини приділяється значна увага ефективному адмініструванню земельного податку та орендної плати за землю, проводиться активна робота з проведення звірок із землевласниками, землекористувачами, орендарями щодо наявної площі земельних ділянок та використання пільг.

Слід зазначити, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Податкова служба Миколаївщини звертається до власників землі і землекористувачів з проханням своєчасно розраховуватися з бюджетом. Адже кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються на розвиток та вирішення соціально-економічних питань місцевих громад.