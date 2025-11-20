Сьогодні, 20 листопада, громадські, благодійні та державні організації об’єдналися, щоб нагадати дітям про їхні права та подарувати радість у це важливе свято.

Захід відбувся в укритті Миколаївського ліцею №55, і цього дня його відвідали 110 дітей.

Про це повідомляє команда Благодійного фонду «Вітри Змін», яка доєдналася до свята, передає Інше ТВ.



ГО «Дівчата», ГО «ЦСП «Перспектива», БФ «БО Деполь», Миколаївський міський центр соціальних служб, МОО Товариства Червоного Хреста України, Патрульна Поліція Миколаївської області, МБО БФ «СОС Дитячі Містечка», БФ «Голоси дітей» та БФ «Вітри Змін» разом підготували 9 творчих локацій, де кожна дитина могла обрати заняття до душі: ліплення, малювання, створення жетонів, поробки, виготовлення щоденника емоцій, подарунки та ще багато цікавого. Атмосфера була наповнена сміхом, творчістю та відчуттям безпеки. Завітав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Спартак Гукасян.

Організатори дякують кожному, хто долучився, – разом вдалося створити простір, де діти можуть відчувати радість, підтримку й тепло.

