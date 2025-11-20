Працівники ДБР завершили розслідування стосовно недостовірного декларування майна начальником одного з управлінь ГУ Державної міграційної служби України в Одеській області. Посадовець, отримуючи заробітну плату у 28 тис. грн в місяць, зміг «нажити» майна майже на сотню мільйонів гривень.

Встановлено, що службовець вніс недостовірні відомості до своєї декларації на суму понад 83 млн гривень. Йдеться, про незадекларовану нерухомість, елітний транспортний засіб та активи, оформлені на близьких осіб, але фактично контрольовані самим чиновником.

Зокрема, начальник управління не задекларував:

житловий будинок у центрі Одеси загальною площею 200,5 кв. м із земельною ділянкою орієнтовною вартістю понад 7 млн грн, зареєстрований на матір неповнолітніх дітей декларанта;

автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року вартістю 5,6 млн грн, зареєстрований на матір посадовця;

інші активи, оформлені на матір, але щодо яких у нього наявне вирішальне право розпорядження — офісну будівлю (195,8 кв. м), базу відпочинку (апартаменти площею 94,9 кв.м), приміщення магазинів та земельні ділянки в м. Білгород-Дністровському та смт Затока.

При цьому, для штучного збільшення наявних активів посадовець «додумався» вказати у декларації вигадані 37 одиниць криптовалюти Bitcoin вартістю понад 57,7 млн грн, а також готівку у сумі 100 тис. євро та 200 тис. доларів США.

Посадовець наразі перебуває під вартою та обвинувачується в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Обвинувальний акт скерований до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від шести тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Державне бюро розслідувань передало до САП відповідні матеріали для визнання активів набутих вказаним чиновником необґрунтованими. Наразі за матеріалами ДБР суд конфіскував елітний автомобіль, яким користувався посадовець.

Нагадаємо, у червні 2024 року ДБР викрило фігуранта на «зароблянні» на іноземцях. За 20 тис. доларів США посадовець зі співробітником брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні.

Тоді начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області ДБР повідомило про підозру (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Процесуальне керівництво здійснювала Одеська обласна прокуратура.