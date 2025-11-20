Заробіток у соцмережі, продаж автомобілю, псевдоконсультація банкіра та зламаний акаунт — саме у такий спосіб шахраї протягом кількох днів ошукали мешканців регіону та заволоділи їхніми коштами.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Так, до відділення поліції №2 Миколаївського райуправління звернулась мешканка Миколаєва, яка повідомила, що втратила 80 тисяч гривень, намагаючись заробити в інтернеті. В одній із соцмереж жінка відгукнулась на пропозицію за винагороду ставити вподобайки на відео. Згодом їй запропонували нібито для більшого заробітку сплатити власні кошти. Однак після кількох переказів на 80 тисяч гривень зв’язок із онлайн-роботодавцем зник, а обіцяного прибутку жінка не отримала.

Ще однією жертвою шахраїв став 24-річний житель Баштанського району, який на платформі з розважальним контентом знайшов оголошення про продаж автомобіля Audi A4. Псевдопродавець попросив передплату, на що потерпілий погодився та перерахував 101 600 гривень, після чого зв’язок із продавцем обірвався.

Також у тенета аферистів потрапила і 49-річна мешканка Первомайська, яка втратила понад 60 тисяч гривень. Жінка випадково залишила у матері мобільний телефон і, коли на нього надійшов дзвінок від нібито працівника банку, родичка відповіла та виконала усі інструкції шахрая — надала персональні дані та SMS-коди. Таким чином, зловмисники отримали доступ до карткового рахунку заявниці.

Втратив майже 92 тисячі гривень і житель одного із селищ Доманівської громади. Зловмисники отримали доступ до його акаунту та особистих банківських даних, після чого кількома транзакціями переказали кошти на свої рахунки.

За даними фактами слідчі та дізнавачі поліції розпочали досудові розслідування за ч. 1 та ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють зловмисників.

