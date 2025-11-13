Перерахувавши передплату на різні рахунки невідомих осіб, чоловік втратив кошти і залишився без бажаного авто.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До відділення поліції №1 Миколаївського районного управління поліції звернувся 48-річний місцевий мешканець із заявою про шахрайство. Зі слів потерпілого, в одній із соціальних мереж він знайшов привабливе оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Transporter. Після спілкування з «продавцем» чоловік погодився внести передплату за транспортний засіб. Зловмисник надав йому кілька рахунків для переказу коштів. Після того, як миколаївець здійснив переказ коштів, зв’язок із «продавцем» обірвався. У результаті чоловік втратив понад 390 тисяч гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому» та встановлюють особи шахраїв. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

