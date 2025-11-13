Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликає українського президента «енергійно просувати» боротьбу з корупцією. Також українці повинні залишатися у своїй країні, а не приїжджати до Німеччини.

Про це пише Welt, передає Інше ТВ.

Канцлер Мерц висловлюється за те, щоб, зокрема, молоді чоловіки з України, замість виїзду до Німеччини, «несли службу у своїй країні». Він «попросив президента Зеленського подбати про це», сказав Мерц у промові на торговому конгресі Німеччини в Берліні. В Україні «вони потрібні», додав Мерц.

Канцлер також підтвердив плани уряду, згідно з якими біженці з України в майбутньому не матимуть права на отримання фінансової допомоги. Натомість вони отримуватимуть менші виплати відповідно до закону про допомогу біженцям.

