Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік».

Про це повідомив адвокат Микола Катеринчук у коментарі «Суспільному».

Італійський суд відмовив Кузнєцову в апеляції, яку він раніше подав на рішення про екстрадицію.

Очікується, що українця екстрадують до Німеччини протягом десяти днів. Катеринчук назвав це рішення «негативним».

Нагадаємо, наприкінці жовтня апеляційний суд Болоньї постановив передати Сергія Кузнєцова німецькій владі. Захист українця виступав проти екстрадиції та наголошував на «політичній і військовій природі інкримінованих дій, які є частиною операцій, що можуть бути віднесені до міжнародного збройного конфлікту».

Як повідомляло ІншеТВ, раніше Омбудсмен Лубінець вимагав гідного ставлення до українця Кузнєцова, який голодує в італійській в’язниці (ФОТО)

Але 12 листопада стало відомо, що Кузнєцов, якого звинувачують у підриві Північного потоку, припинив голодування в Італії