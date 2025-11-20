Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 162 120 (+890) осіб
танків – 11 357 (+1) од.
бойових броньованих машин – 23 597 (+2) од.
артилерійських систем – 34 530 (+19) од.
РСЗВ – 1 546 (+0) од.
засоби ППО – 1 247 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384) од.
крилаті ракети – 3 981 (+41) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 67 703 (+68) од.
спеціальна техніка – 4 002 (+1) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.