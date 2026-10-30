В Іспанії на заводі з виробництва боєприпасів «Ель-Фарге» вранці 30 жовтня стався вибух. Унаслідок інциденту постраждали троє працівників, які отримали незначні ушкодження слуху.

Про це повідомляє «Coffe Report».

Близько 9 ранку служба екстреної допомоги поінформквала, що надійшов перший із численних дзвінків, в якому повідомлялося про гучний вибух у районі іспанської Гранади. Незабаром після цього було підтверджено, що вибух стався у пороховому цеху.

Місцева поліція Гранади підтвердила цю інформацію, повідомивши, що вибух стався в зоні обмеженого доступу, де, теоретично, ніхто не повинен перебувати. Рух транспорту не перекривали. Дорога, що з’єднує Гранаду з автомагістраллю A-92, відкрита, а співробітники екстрених служб перебувають на території заводу.

Пізніше Нацполіція підтвердила, що внаслідок вибуху двоє людей отримали легкі травми, зокрема пошкодження слуху. Однак профспілка UGT стверджує, що постраждалих троє. Поліція направила до «Ель-Фарге» саперів (TEDAX) та співробітників різних підрозділів.

Після інциденту завод, де працюють близько 300 людей, зупинив роботу.

Як відомо, підприємство належить словацькій MSM Group і спеціалізується, зокрема, на виробництві боєприпасів різних калібрів та компонентів ракет. Після початку повномасштабної війни росії проти України завод зосередився на продукції, яку постачають Україні.