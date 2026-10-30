Трамп тисне на Литву, щоб вона послабила санкції ЄС проти Білорусі, що стосуються калійних добрив. Спеціальний посланник президента обговорив із посадовцями цієї балтійської країни можливості скасування санкцій, що дозволило б транспортувати цей компонент добрив через її порт.

Про це пише Politico.

Адміністрація Трампа чинить тиск на Литву, вимагаючи відкрити один із головних портів на Балтійському морі для експорту калійних добрив із Білорусі — попри діючі європейські санкції. У такий спосіб США прагнуть зменшити свою залежність від Канади в постачанні цього важливого компонента добрив, а також знизити витрати для американських фермерів.

За словами чотирьох європейських посадовців, спеціальний представник США у справах Білорусі Джон Коул останніми тижнями зондував ґрунт у розмовах із литовськими дипломатами щодо послаблення блокади білоруських товарів. Ця блокада є частиною загальноєвропейських санкцій проти уряду президента Олександра Лукашенка — близького союзника російського лідера Володимира Путіна у війні проти України. Санкційні заходи забороняють портам країн ЄС здійснювати перевалку білоруських товарів, проте дія цих обмежень має продовжуватися кожні 12 місяців.

Литва, яка на початку року перебирає на себе головування в Європейському Союзі, теоретично могла б накласти вето на чергове продовження санкцій (заплановане на лютий), що призвело б до їхнього скасування. Водночас Литва є одним із найвідданіших союзників України в ЄС.

Минулого місяця президент Трамп заявив, що «працює над масштабною угодою» з Мінськом щодо закупівлі калійних добрив «за значно нижчою ціною», ніж та, яку фермери наразі сплачують канадським компаніям. Однак реалізація цього плану залежить від можливості транспортувати добрива через великий литовський порт Клайпеда на Балтійському морі або інші порти в цьому регіоні.

«Протягом останніх тижнів команда Дональда Трампа активізувала контакти з литовською стороною», — повідомило джерело, обізнане з перебігом переговорів. Як і інші співрозмовники, ця особа побажала залишитися анонімною, враховуючи делікатний характер внутрішніх обговорень.

Стрімке зростання цін

Фермери в усьому світі зіткнулися зі стрімким зростанням цін на калійні добрива, спричиненим підвищеним попитом, а також західними санкціями проти Росії — ще одного великого світового постачальника цього компонента. На сьогодні США майже повністю залежать від імпорту калійних добрив, причому близько 80% цього обсягу надходить із Канади. Провал торговельних переговорів між США та Канадою в серпні, а також нові взаємні підвищення мит, лише посилили інтерес адміністрації до закупівлі калійних добрив у Білорусі, яка контролює близько 20% світового ринку. Це відбувається на тлі ширших зусиль Трампа, спрямованих на послаблення санкцій проти Росії та її союзників — у спробі спонукати Москву припинити війну проти України.

Однак ці наміри наштовхуються на рішучий опір у Європі: тамтешні посадовці вкрай скептично ставляться до будь-яких поступок Путіну, вважаючи, що це лише додасть впевненості російському автократу та іншим діячам з його оточення, зокрема Лукашенку.

«Вони тиснуть у ввічливій формі, але ми чітко відповідаємо: “Та пішли ви до біса”», — зазначив один зі східноєвропейських посадовців. — «Якщо американці не здатні вчитися на уроках історії, то ми мусимо стояти на своєму».

Двоє посадовців зі Східної Європи повідомили, що Коул чинить тиск на всі рівні литовської влади вже понад рік — відтоді, як посланець Трампа вперше відвідав Мінськ. За словами другого співрозмовника, США вже тривалий час ведуть переговори про можливість постачання білоруських калійних добрив на світові ринки через Клайпеду та інші порти Балтійського моря (зокрема, через Ригу, столицю Латвії), що було б зручнішим логістичним маршрутом, ніж шлях через Росію.

The Belaruskali potash mines in Soligorsk, Belarus are pictured on Oct. 6, 2013. | Viktor Drachev/AFP via Getty Images

Представник Державного департаменту відмовився коментувати «конкретні комерційні угоди», проте зазначив: «США шукають комерційні можливості, що відповідають американським економічним інтересам, і ми регулярно обговорюємо комерційні перспективи із союзниками та партнерами».

«Ми вітали б продовження регулярного діалогу щодо того, як наші підходи можуть сприяти просуванню комерційних інтересів як США, так і ЄС, а також досягненню гуманітарних цілей», — продовжив посадовець, додавши, що останнім часом Білорусь демонструє «конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами».

«Як зазначав президент Трамп, постачання білоруських калійних добрив до Сполучених Штатів допомагають знизити ціни для американських фермерів і тваринників», — додав співрозмовник, який надав коментар на умовах анонімності.

Основний експортний маршрут

До того як США та Європейський Союз запровадили масштабні санкції проти Мінська (на початку нинішнього десятиліття), 90% білоруських калійних добрив експортувалися через Клайпеду.

Усі 27 країн ЄС одностайно погодилися запровадити заборону на білоруські калійні добрива, дійшовши висновку, що Лукашенко не переміг на виборах 2020 року законним шляхом і жорстоко придушив мирні протести. Санкції поширюються на всі порти країн блоку; скасувати їх можна лише за умови одностайної згоди всіх 27 урядів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року — у якому Білорусь надавала підтримку — Вашингтон і Брюссель ще більше посилили обмежувальні заходи.

Однак у березні минулого року Трамп почав скасовувати деякі американські санкції проти Білорусі, зокрема щодо державної «Білоруської калійної компанії». Трамп послаблює санкцій нібито як спосіб «підтримати американських фермерів», які зіткнулися зі зростанням цін на добрива після нападів на Іран. Цей крок також відбувся після того, як Коул домовився про звільнення 250 політичних в’язнів в обмін на часткове послаблення санкцій Вашингтоном.

Європейські чиновники не прагнуть слідувати курсу Трампа. Піддаватися тиску США було б непопулярним і політично небезпечним для лідерів як Литви, так і Латвії, після того, як обидві країни побачили розпад своїх правлячих коаліцій на початку цього року.

Східноєвропейські чиновники також стурбовані тим, що послаблення санкцій проти Лукашенка може дати йому більше міжнародної легітимності та свободи дій для продовження ув’язнення своїх опонентів.

Другий європейський чиновник також сказав, що незрозуміло, чи справді існує світовий ринок білоруського поташу, враховуючи глобальне домінування Канади.

«З цим є багато проблем», – сказав чиновник. «І це, очевидно, також є суперечливим питанням на національному рівні» для Литви.

