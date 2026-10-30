Ще вчора миколаївські поліцейські повідомили, що зацікавилися відео, на якому 7-річна дівчинка знущається з собаки. А сьогодні стало відомо, що сім’ю, в якій не тільки не змогли пояснити, що так робити не можна і чому, але й самі фільмували жорстокий процес і тішилися з нього, поліцейські знайшли.

Відео ми вам показувати не будемо, але про нього розкажемо. На ньому видно, як дівчинка підняла собаку за повідок на ошийнику над землею і розкручує його навколо себе.

Голос за кадром повідомляє, що “сьогодні черговий яскравий день, наповнений життям”. Тільки для бідного собаки цей день міг стати останнім – від подібного атракціону могла зламатися шия чи травмуватися хребет.

Поліцейські встановили батьків семирічної дівчинки, провели профілактичну роботу та за неналежне виконання батьківських обов’язків матір притягнули до адмінвідповідальності – їй загрожує штраф.

За місцем проживання родини в одній із громад Миколаївського району прибули інспектори сектору реагування патрульної поліції місцевого відділку. Поліцейські оглянули умови, в яких вони утримують двох собак породи німецький шпіц. Також провели профілактичну бесіду з дитиною щодо належного поводження із тваринами.

Жінку попередили, що неналежне виконання батьківських обов’язків тягне за собою не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність.