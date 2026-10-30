Європейські ціни на природний газ відновили зростання вище 100 євро за мегават-годину на тлі побоювань, що США можуть відновити бойові дії проти Ірану, що потенційно може продовжити перебої у постачаннях у регіоні. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Ф’ючерси на газ у Нідерландах з постачанням у грудні, найактивніший контракт, підскочили більш ніж на 5% у п’ятницю, 30 жовтня, після короткочасного зниження на попередній сесії. Базові контракти демонстрували зростання приблизно на 42% у місячному вимірі, що є найбільшим подібним зростанням з березня відразу після початку війни з Іраном.

Низка факторів збіглася, що призвело до різкого зростання цін цього місяця, включаючи похолодання і попит на опалення, що зростає, на тлі того, як трейдери почали використовувати зимові запаси палива, які вже знаходяться на сезонному мінімумі.

Геополітичні ризики посилили тиск щодо підвищення, на тлі того, як зростають побоювання, що США можуть відновити удари по Ірану після проміжних виборів наступного тижня.

У четвер, 29 жовтня, високопоставлений американський командувач поінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти, повідомила газета The Wall Street Journal. Після цього повідомлення ціни на нафту також зросли у п’ятницю.

Тим часом, експорт СПГ з Близького Сходу через Ормузьку протоку — на яку до початку конфлікту припадало близько п’ятої частини світових потужностей — залишається значно нижчим за довоєнний рівень, попри недавнє зростання, що робить ринок уразливим для ризику повного припинення поставок з регіону.

Крім того, постачання СПГ з іншого великого експортера, Австралії, за останній місяць знизилися, що призвело до скорочення світової пропозиції та підтримки цін.

Низькі запаси газу в Європі та геополітичні ризики “ймовірно, продовжать підштовхувати ціни на найближчий контракт до нових максимумів, на тлі того, як зростають побоювання щодо потенційної ескалації на Близькому Сході”, ідеться в аналітичній записці Energy Aspects Ltd. Вони очікують серйозних перебоїв у постачаннях протягом першого кварталу 2027 року.

Європейські сховища палива заповнені лише на 75%, що значно нижче за звичайний рівень для цієї пори року, а в найбільшій економіці Німеччини цей показник становить менше 62%. У четвер представник італійського уряду різко розкритикував Німеччину за недостатнє поповнення запасів природного газу цього літа, стверджуючи, що дефіцит призводить до зростання цін по всій Європі.

“Ми теж хотіли б бачити трохи вищі рівні запасів газу, – заявив у п’ятницю, 30 жовтня, вранці в інтерв’ю місцевому радіо президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер. Він додав, що країна добилася прогресу в диверсифікації джерел енергопостачання.

Bloomberg очікує, що підвищення цін на СПГ призведе до зниження попиту в деяких чутливих до цін регіонах у листопаді, таких як Південна та Південно-Східна Азія. Європі, можливо, все одно доведеться платити більше за постачання палива, особливо коли похолодання та періоди слабкого вітру підвищать попит на паливо.

До 11:40 ранку за амстердамським часом ф’ючерси на грудень у Нідерландах зросли на 5,3% і становили 103,16 євро за мегават-годину.