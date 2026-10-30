Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого успішно провели засідку на території Росії.

Про це військові повідомили на своїй Facebook-сторінці та опублікували відповідне відео.

У результаті проведеної операції спецпризначенці ліквідували особовий склад противника та знищили ворожий автомобіль.

Крім того, українські воїни захопили важливі документи, а також засоби зв’язку та обладнання окупантів.

Перед здійсненням засідки оператори 73-го центру змогли непомітно подолати ворожі мінні загородження та зайти у глибокий тил противника.

Протягом кількох діб спецпризначенці здійснювали розвідку в тилу ворога та виявляли потенційні цілі для подальшого знищення.

Під час виконання завдань оператори помітили російських військовослужбовців, які пересувалися на автомобілі «Нива».

Вони відреагували на появу цілі та завдали по транспорту вогневого ураження зі стрілецької зброї.

Під час огляду знищеного автомобіля спецпризначенці виявили обладнання для безпілотних літальних апаратів, радіостанції та зброю.

Серед захоплених трофеїв також виявилися мобільні телефони, бойові розпорядження, детальні маршрути переміщення та списки особового складу.

Після успішного виконання засідки та вилучення цінних даних оператори 73-го морського центру продовжили виконання завдань у тилу ворога.