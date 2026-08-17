Працівники ДБР продовжують розслідувати обставини падіння військового літака у Хмельницькій області, внаслідок якого загинули двоє пілотів.

Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака. Також слідчі отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

Про це повідомляє ДБР, передає Інше ТВ.

За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник — зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Призначена слідчими авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі. Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.

Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Як повідомляло Інше ТВ, 16 червня 2026 року сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України на Хмельниччині – майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко загинули. У ДБР заявили, що жодних зауважень щодо технічного стану Су-24М, який розбився на Хмельниччині, не було.