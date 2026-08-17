Українська керована авіабомба «Вирівнювач» після завершення необхідних випробувань уже офіційно закуповується для постачання Збройним силам України. Водночас в Україні розробляють близько десятка перспективних зразків високоточного авіаційного озброєння, покликаного зменшити перевагу Росії у застосуванні керованих авіабомб.

Про це Укрінформу повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин.

«Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у 2025 році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але і якісно – і навіть здобути перевагу над противником», – розповів він.

За словами Волошина, українські модулі планерування та корекції дають змогу перетворювати звичайні авіабомби на високоточну зброю, а завдяки новим рішенням – уражати об’єкти противника на оперативній глибині.

«Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва», – зазначив він.

Волошин додав, що Повітряні сили ЗСУ виконали сотні літако-вильотів для випробування новітніх комплектів озброєння.

«Отож, вироби уже пройшли усі необхідні випробування, підтвердили свою ефективність та офіційно закуповуються для постачання Збройним Силам України», – наголосив він.

«Вирівнювач» розробила компанія DG Industry. Авіабомба має бойову частину масою 250 кг, призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника та коштує майже втричі дешевше за американський JDAM. Дальність її польоту становить від 10 до 130 км.

Як повідомлялося, про українську керовану авіаційну бомбу «Вирівнювач» (Equalizer) офіційно стало відомо 18 травня 2026 року.