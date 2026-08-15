Потужний землетрус стався вранці 15 серпня біля східного узбережжя країни. Осередок залягав на глибині близько 15 км. Після основного поштовху зафіксували кілька афтершоків.

Підземні поштовхи тривали близько хвилини та були сильно відчутними в районах Нагекео і Біма. Люди масово залишали свої будинки.

Загинули щонайменше 5 людей, близько 2 тисяч — евакуювалися.

За словами губернатора провінції Східна Нуса-Тенггара, люди загинули під уламками будівель під час сну.

Індонезія — одна з найбільш сейсмічно активних країн світу. У 2004 році біля узбережжя Суматри стався землетрус магнітудою понад 9 балів, який спричинив руйнівне цунамі та забрав життя до 280 тисяч людей.

Як повідомляє Reuters, відомо, що землетрус пошкодив будинки, склади та урядові об’єкти, спричинив зсув ґрунту й перебої з електропостачанням.