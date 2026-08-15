У бельгійській Східній Фландрії будівельники під час ремонту будинку виявили схованку із золотими злитками та монетами орієнтовною вартістю 9 мільйонів євро.

Про це пише BBC.

Робітники проводили роботи з прокладання нових каналізаційних труб, коли під час буріння біля фундаменту натрапили на заховане золото.

Тепер питання, кому дістанеться скарб – як будівельники, так і місцева благодійна організація, якій належить ділянка, мають шанс претендувати на нього.

Після початку розслідування поліція застерегла людей від відвідування ділянки для пошуку нових скарбів, заявивши, що будинок був «перевернутий догори дном», а все золото було переміщено в безпечне місце.

«Нашою першою реакцією були насправді недовіра, здивування», – розповів студент, який підробляв літом на будівельному майданчику, громадському мовнику VRT.

«Спочатку я подумав, що це монети вартістю 1 євро. Але потім ми також побачили там золотий самородок. Саме тоді ми зрозуміли, що це щось більше».

«Там так багато монет і злитків – це майже неможливо», – сказав VRT керівник ділянки Маріо.

Наразі майно належить CAW Oost-Vlaanderen, яка надає соціальну підтримку в Дендермонде, фламандській громаді з населенням близько 47 000 осіб.

Його директор, Герт Гіллаерт сподівається, що скарб зрештою може бути використаний для підтримки роботи благодійної організації та задоволення «величезної потреби, яку ми відчуваємо щодня».

Поліція, яка оновила свою фотографію профілю у Facebook до зображення золотої монети, висловила сподівання, що знахідка опиниться «в потрібному місці» та змінить життя людей.

За бельгійським законодавством, законний власник має п’ять років, щоб заявити про скарб, хоча місцевий прокурор, який розпочав розслідування, сказав, що поки що невідомо, хто це може бути.

Якщо ніхто не звернеться, цивільне законодавство передбачає, що захований скарб на чужій власності буде розділений між тим, хто його знайшов, та власником будинку чи земельної ділянки.

Однак це застосовується лише в тому випадку, якщо не буде встановлено, що схованка пов’язана зі злочинною діяльністю.