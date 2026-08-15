США надіслали членам НАТО документ із запитаннями для оцінки підтримки політики Дональда Трампа, зокрема про те, чи країни “публічно підтримують” зовнішню політику США.

Про це пише Bloobberg з посиланням на документ, який є у розпорядженні видання.

У документі США ставлять низку запитань, які оцінюють підтримку підходу президента Трампа. Чи «публічно підтримувала» країна зовнішню політику США? Які «обмеження» країна встановила на використання американськими військовими своїх баз?

У документі також намагаються оцінити, чи витрачають країни гроші на американських оборонних підрядників. І ставиться питання, чи виступають вони «публічно проти правил», які «перешкоджають» укладанню контрактів з американськими фірмами. Загалом, запитується: «Чи продемонструвала країна узгодженість з підходом США до «сильної, чіткої та тихої» поведінки?» — посилається видання на фразу міністра оборони Піта Хегсета.

Союзники відмовилися від цього кроку, розглядаючи його як спробу змусити їх ідеологічно узгодитися в обмін на захист США, повідомляють люди, знайомі з цим питанням, які попросили залишитися анонімними для обговорення приватного листа.

Пов’язування давніх зобов’язань Америки щодо безпеки з такою демонстрацією вірності переверне трансатлантичні відносини після Другої світової війни, які були побудовані на військових гарантіях США, що замінили багато політичних розбіжностей. Команда Трампа вже намагалася посилити праві сили в таких країнах, як Німеччина та Угорщина, пропонуючи додаткові війська після того, як бажаний кандидат виграв президентські вибори в Польщі.

Анкета надходить через кілька тижнів після шестимісячного огляду адміністрацією Трампа своєї військової присутності в Європі, який, як очікується, завершиться до грудня. Цей крок змусив союзників НАТО готуватися до суттєвого скорочення американської підтримки, включаючи війська, розміщені в Європі, та військові ресурси, які США мають відправити під час нападу.

Посадовець НАТО підтвердив, що США працюють із союзниками над своїм опитуванням, але не прокоментував лист. Міністерство оборони не прокоментувало.

Документ опосередковано торкається численних питань, які розділили Вашингтон та його союзників по НАТО, включаючи напади США на Іран, рейд з метою захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та європейські спроби надати оборонні контракти місцевим фірмам.

Наприклад, у питанні про громадську підтримку зовнішньої політики США конкретно згадуються «ініціативи» на Близькому Сході та в Західній півкулі — в обох регіонах, де Трамп завдавав ударів без підтримки НАТО.

В Ірані США та Ізраїль розпочали війну, що триває, не порадившись із союзниками по НАТО. Кілька країн, таких як Іспанія, пізніше заборонили Вашингтону використовувати місцеві бази для ударів по Ірану.

У документі запитується, чи кожна країна запровадила ці заборони, і міститься додаткове питання: «Чи готові вони зменшити або скасувати будь-які такі обмеження?»

Так само США вразили союзників по НАТО в січні, коли заарештували Мадуро, лідера Венесуели, в рамках спроби повернути американський вплив у Західній півкулі. Багато європейських країн вважали рейд порушенням міжнародного права.

Анкета також заглиблюється в суперечливе питання оборонних бюджетів, вимагаючи квитанції, що підтверджують дотримання прагнення досягти вищих цільових показників витрат та замінити американські військові активи європейськими. Зокрема, запитується, чи купують країни озброєння у американських фірм, і чи висловлювалися вони проти нової політики «зроблено в Європі».

«Якщо ні, чи будуть вони готові це зробити?» — запитується в ній.

Документ спочатку був поширений серед посольств у Вашингтоні, перш ніж цього тижня потрапити до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. США зустрінуться з союзниками НАТО в Брюсселі пізніше цього місяця, щоб обговорити його.

Очікується, що оцінка ще більше скоротить військову присутність США в Європі. США вже заявили, що виведуть 5000 військовослужбовців з Німеччини та передислокують інші сили без поповнення. Однак Трамп пообіцяв направити додаткові війська до Польщі, посилаючись на обрання президентом націоналіста Кароля Навроцького.

США також скорочують військові активи, призначені для нападу на союзників НАТО. Скорочення можуть торкнутися стратегічних бомбардувальників, яких Європа не має, безпілотників та військово-морських кораблів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджував, що перегляд є логічним і позитивним рішенням, враховуючи зростання оборонних бюджетів Європи та Канади.

«Я думаю, що це зближує НАТО», – сказав він журналістам у липні. «І, я думаю, регулярний перегляд – це мудро».