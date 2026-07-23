Україна не має відчувати дефіцит ракет до «петріотів».

Зокрема про це йдеться в коментарі Президента України Володимира Зеленського щодо сьогоднішніх російських атак, передає Інше ТВ.

«У Павлограді станом на зараз відомо про трьох загиблих через російський удар авіабомбами по території підприємства. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Росіяни били авіабомбами й по Херсону. Пошкоджені багатоквартирні та звичайні житлові будинки, дитяча обласна клінічна лікарня, навчальні заклади. Є поранені люди. Були російські удари й по критично важливій інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Били ракетами по Одещині.

Щодня Росія продовжує тероризувати наших людей. Застосовує по Україні різні типи зброї: авіабомби, ракети, дрони. Дуже важливо, щоб ми могли протидіяти цьому. Наші партнери знають, які рішення можуть допомогти, і головне – не має бути дефіциту ракет для «петріотів». Важливо, щоб партнери це почули. Працюємо 24/7 на всіх рівнях», – мовиться в коментарі Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Або переговори, або ескалація – Зеленський про те, що чекає на Україну взимку