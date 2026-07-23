Іспанія дозволила зараховувати роки під тимчасовим захистом до стажу легального проживання – це наближає українців до постійної резиденції значно швидше, ніж вони розраховували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соцзабезпечення та міграції Іспанії.

22 червня відомство затвердило інструкції SEM 2/2026. Головна новація: час, прожитий в Іспанії за статусом тимчасового захисту, тепер офіційно зараховується до строку легального проживання, потрібного для довгострокової резиденції, а це 5 років.

Раніше цей час фактично “не рахувався” в контексті переходу на інші статуси – людина ніби починала відлік заново. Тепер роки, вже прожиті в країні, працюють на людину.

Українці зможуть подаватись на дозволи прямо з території Іспанії, без виїзду з країни – на підставах, повʼязаних з роботою, підприємництвом, навчанням, возз’єднанням з родиною чи іншими причинами, передбаченими міграційним законодавством. Окремо прописана можливість доступу до національної довгострокової резиденції.

Отримавши новий дозвіл на проживання, людина має офіційно відмовитись від статусу тимчасового захисту, який діє в усьому ЄС до 4 березня 2027 року.